16 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 07:19 — REGNUM Палата представителей США единогласно проголосовала за принятие новой версии законопроекта, запрещающего импорт товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, где исповедующие ислам уйгуры подвергаются геноциду. Закон о прекращении принудительного труда уйгуров, известный как H.R. 6256, был одобрен республиканцами и демократами. Теперь он будет направлен в Сенат, а президент США Джо Байден уже поддержала инициативу. Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Джо Байден (сс) EJ Hersom

«Как насчет того, чтобы потратить больше времени на аудит федерального правительства, снизить налоги, сократить расходы по всем направлениям, обеспечить безопасность наших границ, сократить зарплату и льготы членов Конгресса… а потому уже бороться за справедливость в других странах», — предлагает chinpokomon.

«Какой толк от запрета продуктов из одной провинции? КПК просто будет лгать и утверждать, что продукты поступают из других мест. Вся страна должна находиться под тотальными санкциями США, пока они не изменят свои взгляды», — пишет bleevit.

«И как мы узнаем, где именно произведена продукция? Это все для показухи», — считает Chusker66443.

«Это ничего не значит, если мы не перестанем покупать их продукцию. Не нужно ждать, пока правительство что-то сделает; гражданам нужно самим сделать выбор. Для всего есть другие источники, и если вы и дальше будете позволять розничному продавцу диктовать, что доступно, это будет по-прежнему производиться эксплуатируемыми людьми повсюду. В какой-то момент должны вступить в игру принципы, как это произошло с Южной Африкой», — размышляет mrdna.

Уйгуры в Кашгаре, Синьцзян-Уйгурский автономный район Todenhoff

«Какой замечательный законопроект, теперь Китаю придется строить новые лагеря принудительного труда в других провинциях и переправлять заключенных в вагонах для скота», — предполагает fedor_josef_brosevich.

«Или просто притвориться, что перестали использовать принудительный труд, и заплатить США10% за молчание», — отвечает WashingtonDemocrats_r_iconoclasts.

«Китай просто изменит указанный регион на этикетках на что-то другое», — думает esox07.

«Что заставляет наших законодателей быть настолько самонадеянными, чтобы думать, что их коллективное мнение хоть что-то значит для китайского правительства? Америка в настоящее время является нацией без лидера, слепо блуждающей по возможно самым худшим годам своего существования! Нельзя помыкать 3000-летним обществом! Выньте доску из своего собственного глаза, прежде чем пытаться удалить пятнышко в глазу Китая!» — восклицает aarpoon.

Борис Ефимов. «Нет — капиталистической эксплуатации». 1975

«Как вы можете нападать на Китай, когда Конгресс США содержит политических заключенных в Вашингтоне в тюрьмах без надлежащей правовой процедуры и без суда в условиях, худших, чем в лагерях КПК», — негодует yesididit.

«Возможно, палате представителей следует больше беспокоиться о китайском импорте из Уханя. На данный момент биологическая война Китая почти за два года убила больше американцев, чем Вторая мировая война», — указывает truth556.

«Значит, Nike только что прекратила свою деятельность? Скрестим пальцы», — иронизирует BarryFailed.

«Время, потраченное на это нашим законодательным органом, можно было бы потратить на решение реальных проблем в Америке, связанных с иммиграцией, беззаконием, доступом к здравоохранению, образованию или любым другим вопросам, от которых страдают американцы… КПК просто перенесет окончательное распределение этих товаров в другую провинцию. Пока мы как страна не наложим санкции на КПК в целом, ничего не изменится, и время и энергия, которые должны быть потрачены на благо американцев, будут потрачены на символические жесты, которые ничего не изменят», — разочарован tibonlaling.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине, намеченным на 2022 год. Это объяснялось якобы нарушениями прав человека на китайской территории, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.