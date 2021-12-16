Алексей Соколов, 16 декабря 2021, 07:19 — REGNUM Палата представителей США единогласно проголосовала за принятие новой версии законопроекта, запрещающего импорт товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, где исповедующие ислам уйгуры подвергаются геноциду. Закон о прекращении принудительного труда уйгуров, известный как H.R. 6256, был одобрен республиканцами и демократами. Теперь он будет направлен в Сенат, а президент США Джо Байден уже поддержала инициативу. Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.
«Как насчет того, чтобы потратить больше времени на аудит федерального правительства, снизить налоги, сократить расходы по всем направлениям, обеспечить безопасность наших границ, сократить зарплату и льготы членов Конгресса… а потому уже бороться за справедливость в других странах», — предлагает chinpokomon.
«Какой толк от запрета продуктов из одной провинции? КПК просто будет лгать и утверждать, что продукты поступают из других мест. Вся страна должна находиться под тотальными санкциями США, пока они не изменят свои взгляды», — пишет bleevit.
«И как мы узнаем, где именно произведена продукция? Это все для показухи», — считает Chusker66443.
«Это ничего не значит, если мы не перестанем покупать их продукцию. Не нужно ждать, пока правительство что-то сделает; гражданам нужно самим сделать выбор. Для всего есть другие источники, и если вы и дальше будете позволять розничному продавцу диктовать, что доступно, это будет по-прежнему производиться эксплуатируемыми людьми повсюду. В какой-то момент должны вступить в игру принципы, как это произошло с Южной Африкой», — размышляет mrdna.
«Какой замечательный законопроект, теперь Китаю придется строить новые лагеря принудительного труда в других провинциях и переправлять заключенных в вагонах для скота», — предполагает fedor_josef_brosevich.
«Или просто притвориться, что перестали использовать принудительный труд, и заплатить США10% за молчание», — отвечает WashingtonDemocrats_r_iconoclasts.
«Китай просто изменит указанный регион на этикетках на что-то другое», — думает esox07.
«Что заставляет наших законодателей быть настолько самонадеянными, чтобы думать, что их коллективное мнение хоть что-то значит для китайского правительства? Америка в настоящее время является нацией без лидера, слепо блуждающей по возможно самым худшим годам своего существования! Нельзя помыкать 3000-летним обществом! Выньте доску из своего собственного глаза, прежде чем пытаться удалить пятнышко в глазу Китая!» — восклицает aarpoon.
«Как вы можете нападать на Китай, когда Конгресс США содержит политических заключенных в Вашингтоне в тюрьмах без надлежащей правовой процедуры и без суда в условиях, худших, чем в лагерях КПК», — негодует yesididit.
«Возможно, палате представителей следует больше беспокоиться о китайском импорте из Уханя. На данный момент биологическая война Китая почти за два года убила больше американцев, чем Вторая мировая война», — указывает truth556.
«Значит, Nike только что прекратила свою деятельность? Скрестим пальцы», — иронизирует BarryFailed.
«Время, потраченное на это нашим законодательным органом, можно было бы потратить на решение реальных проблем в Америке, связанных с иммиграцией, беззаконием, доступом к здравоохранению, образованию или любым другим вопросам, от которых страдают американцы… КПК просто перенесет окончательное распределение этих товаров в другую провинцию. Пока мы как страна не наложим санкции на КПК в целом, ничего не изменится, и время и энергия, которые должны быть потрачены на благо американцев, будут потрачены на символические жесты, которые ничего не изменят», — разочарован tibonlaling.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее США объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине, намеченным на 2022 год. Это объяснялось якобы нарушениями прав человека на китайской территории, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.