Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Соглашение между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заключённое 29 февраля 2020 года в Дохе, открыло путь для межафганских переговоров, но в их провале следует винить как радикалов, так и предыдущее руководство Афганистана, заявил бывший специальный посланник США по Афганистану Залмай Халилзад в интервью «Голосу Америки».

Залмай Халилзад Defense.gov

Он напомнил, что правительство Афганистана и движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны были начать переговоры через десять дней после подписания соглашения, но этот процесс начался с шестимесячной отсрочкой.

При этом в затягивании переговоров американский дипломат обвинил бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани.

«Сначала он не был сторонником мирного процесса. Ему потребовалось много времени, чтобы направить представительную делегацию. Затем, спустя долгое время, он включился в переговоры. Он освободил заключенных, но их освобождение также заняло шесть месяцев», — отметил Халилзад.

Многие афганцы критикуют соглашение в Дохе, и даже говорят, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписал мирное соглашение с Соединёнными Штатами, которое отстранило их от власти, но начал войну с афганцами.

Однако Халилзад защищает соглашение в Дохе, называя его лучшей договорённостью из возможных с учётом ситуации на тот момент. По его словам, бывший президент США был сторонником соглашения по целому ряду разных причин.

«Одна из них заключается в том, что война шла не так удачно, как несколько лет назад. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добился успехов. Во-вторых, Соединённые Штаты увязли в войне и оказались в трудном положении. Они хотели сократить своё присутствие и уйти, потому что затраты на войну были слишком велики», — сказал он.

Американский дипломат добавил, что, если бы президент Гани остался в Афганистане, шансов на реализацию соглашения было бы больше. По его мнению, предыдущим руководством страны не было сделано верных прогнозов относительно последствий вывода войск США и перспектив сопротивления афганских сил.

Одной из причин падения Афганистана Халилзад считает тот факт, что афганская армия слишком полагалась на войска США.

«Не создали ли мы армию, которая в значительной степени опиралась на Соединённые Штаты в психологическом и оперативном плане? Разве армия Афганистана верила в цель, за которую боролась? Они сражались, пока там присутствовали Соединённые Штаты, как будто они воевали за Америку», — отметил он.

Бывший спецпосланник по Афганистану также признал, что есть требующие ответа вопросы о возможных ошибках военного и политического руководства и о том, что США могли бы сделать, чтобы предотвратить военное поражение в Афганистане.