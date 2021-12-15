Лондон, , 23:37 — REGNUM 21-летний центральный полузащитник лондонского «Челси» и национальной сборной Англии по футболу Конор Галлахер, выступающий в текущем сезоне за «Кристал Пэлас» на правах аренды, останется в стане «орлят» до лета 2022 года. «Пенсионеры» по соглашению не имеют право досрочно вернуть футболиста. Об этом 15 декабря сообщил журналист Фабрицио Романо.

Эмблема «Челси» Pixabay.com

21-летний Галлахер проводит уникальный сезон. В пятнадцати матчах Английской Премьер-лиги 2021/22 на счету футболиста шесть забитых мячей и три результативные передачи. Футболист также входит в символическую сборную сезона АПЛ по версии портала WhoScored.

Конор Галлахер, будучи воспитанником «Челси», за три года не сыграл ни в одном матче за лондонский клуб. В период с сезона 2019/20 футболист выступал за «Чарльтон Атлетик», «Суонси», «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас» на правах аренды.