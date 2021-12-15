Белград, , 23:59 — REGNUM Граждане Сербии, которые не желают, чтобы им на мобильные телефоны звонили назойливые торговцы, с 20 декабря смогут потребовать от своих мобильных операторов внести их номера в реестр «не звонить». Об этом сообщили сербские СМИ 15 декабря.

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Это всего лишь одно из новшеств Закона о защите потребителей, который в Сербии вступает в силу в декабре, сообщила газета «Политика».

Новый закон должен значительно улучшить положение покупателей на сербском рынке.

Торговцы, которые не будут придерживаться положений закона о защите потребителей, заплатят высокие денежные штрафы — от 300 тысяч до 2 млн динаров ($3000−20 000).