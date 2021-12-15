Вашингтон, 15 декабря, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Студия Flying Wild Hog, разработчик Leonard Menchiari и издательство Devolver Digital опубликовали трейлер необычной игры Trek To Yomi, в котором показан игровой процесс. Ролик был выложен 15 декабря на портале DSOGaming.

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Trek To Yomi будет представлять собой приключенческую экшн-игру про самураев, выполненную в «кинематографическом» художественном стиле. Ожидается, что её релиз состоится на ПК и консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X и Xbox One в 2022 году. Отметим, что игра также появится в каталоге сервиса Xbox Game Pass.

Напомним, польская студия Flying Wild Hog знакома геймерам по проектам Shadow Warrior, Space Punks, Hard Reset и другим. Сейчас она ведёт разработку игр Shadow Warrior 3 и Evil West.