Панама, 15 декабря, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Новы штамм коронавируса «Омикрон» распространился на территории девяти стран Америки. Об этом сообщила 15 декабря Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ), передаёт информагентство Prensa Libre.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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«Штамм «Омикрон» обнаружен в девяти странах нашего региона: США, Канаде, Мексике, Аргентине, Бразилии, Чили, Кубе, Тринидаде и Тобаго и на Бермудских островах» — сообщил на пресс-конференции представитель ПАОЗ Сильвен Альдигьери.

Отмечается, что большая часть случаев заражения штаммом «Омикрона» выявлена у прибывших в Америку путешественников. Преобладающим в регионе штаммом до сих пор остаётся «Дельта».