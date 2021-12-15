Брюссель, 15 декабря, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза к упреждающей политике санкций против России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом Зеленский заявил 15 декабря журналистам на саммите «Восточного партнерства».

По его словам, это поможет избежать «возможной эскалации» в Донбассе.

«Некоторые лидеры предлагают формат реагирования на вероятную эскалацию после эскалации со стороны России. И применить мощную санкционную политику. Мы смогли пояснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика «после» уже никого, честно говоря, не интересует. Мы за мощную санкционную политику до эскалации, и тогда вероятной эскалации может не быть. Такие отношения, упреждающие опасные шаги, смогут остановить конфликт на востоке нашей страны, который происходит уже восемь лет», — заявил Зеленский.

При этом он сообщил о готовности Киева к любому формату переговоров с Россией и призвал устроить новую встречу в нормандском формате.