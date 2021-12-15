Стокгольм, 15 декабря, 2021, 23:17 — ИА Регнум. Шведская студия Stunlock выложила в сеть новый трейлер массовой многопользовательской игры V Rising на вампирскую тематику. Ролик был опубликован 15 декабря на портале DSOGaming.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

В новом видео разработчики игры показали игровой процесс, а также продемонстрировали боевые способности персонажей. Герои V Rising смогут использовать оружие дальнего и ближнего боя, кроме того, они также будут применять магию и пользоваться своими клыками. В трейлере, в частности, показана сцена PvP-боя (player versus player — игрок против игрока).

Отметим, что пока Stunlock не назвала даже примерные сроки релиза. V Rising будет представлять собой ролевую многопользовательскую экшн-игру с видом от третьего лица.