Варшава, 15 декабря 2021, 23:14 — REGNUM Европейский союз должен ещё щедрее оказывать помощь странам «Восточного партнерства», иначе там начнёт доминировать Россия, заявил 15 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по итогам саммита «Восточного партнерства» с участием лидеров Евросоюза, а также Армении, Азербайджана, Грузии, Украины и Молдавии.
По его словам, «агрессивный подход России» требует от стран ЕС «протянуть государствам «Восточного партнерства» руку помощи».
«Наша помощь для государств «Восточного партнерства» должна быть щедрой. Мы должны иметь возможность предложить что-то привлекательное для этих стран, чтобы центр тяжести все больше и больше смещался в сторону Запада», — заявил Моравецкий.
«Либо Россия будет доминировать на протяжении новых десятилетий над странами «Восточного партнерства», либо ЕС больше откроется, и эти государства будут сильнее связаны с Евросоюзом в торговой, экономической, социальной и культурной сферах», — заявил премьер-министр Польши.
Напомним, Польша ежегодно получает крупные финансовые дотации от структур Евросоюза.
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