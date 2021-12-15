Варшава, 15 декабря, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Европейский союз должен ещё щедрее оказывать помощь странам «Восточного партнерства», иначе там начнёт доминировать Россия, заявил 15 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по итогам саммита «Восточного партнерства» с участием лидеров Евросоюза, а также Армении, Азербайджана, Грузии, Украины и Молдавии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. Польша

По его словам, «агрессивный подход России» требует от стран ЕС «протянуть государствам «Восточного партнерства» руку помощи».

«Наша помощь для государств «Восточного партнерства» должна быть щедрой. Мы должны иметь возможность предложить что-то привлекательное для этих стран, чтобы центр тяжести все больше и больше смещался в сторону Запада», — заявил Моравецкий.

«Либо Россия будет доминировать на протяжении новых десятилетий над странами «Восточного партнерства», либо ЕС больше откроется, и эти государства будут сильнее связаны с Евросоюзом в торговой, экономической, социальной и культурной сферах», — заявил премьер-министр Польши.

Напомним, Польша ежегодно получает крупные финансовые дотации от структур Евросоюза.