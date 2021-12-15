Ньюкасл, Великобритания, 15 декабря, 2021, 23:12 — ИА Регнум. 15 декабря итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что в шорт-лист «Ньюкасла» входят защитник «Лилля» Свен Ботман и латераль мадридского «Атлетико» Киран Триппьер. Английский клуб попробует подписать одного из них в зимнее трансферное окно.

(сс) Кирилл Венедиктов. soccer.ru Киран Джон Триппьер

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Свена Ботмана в 28 миллионов евро, Кирана Триппьера — в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне из-за травмы плеча Киран Триппьер принял участие в лишь в пятнадцати матчах за «матрасников» во всех турнирах. Англичанин получил травму 7 ноября на 8-й минуте матча с «Валенсией» (3:3).

Лидер «Лилля» Свен Ботман также пропустил часть сезона из-за травмы паха. На счету нидерландца пятнадцать матчей и одни забитый мяч в ворота «Метца».