Белград, 15 декабря, 2021, 23:28 — ИА Регнум. За последние сутки в Сербии от последствий COVID-19 умерли 34 человека. Об этом 15 декабря сообщило сербское министерство здравоохранения на своей официальной странице в интернете.

Phil.cdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

По данным министерства, в стране было зарегистрировано почти 1400 новых случаев заражения коронавирусом. В больницах в настоящее время лечится почти 3000 пациентов, из них 144 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, что с момента возникновения пандемии коронавируса в Сербии от COVID-19 умерло почти 12 300 пациентов.