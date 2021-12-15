Саранск, 15 декабря, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Вакцинация в Мордовии продолжается, однако за последнюю неделю ее темпы снизились. Необходимость сохранения ее темпов и соблюдения всех действующих ограничений в период новогодних праздников обсуждалась в ходе заседания оперативного штаба республики.

Tim Dennell Люди в масках. Великобритания

По словам вице-премьера Галины Лотвановой, наблюдается снижение числа случаев внебольничных пневмоний, свободный коечный фонд инфекционного профиля составляет 26%. При этом она подчеркнула, что снижение не является устойчивым.

Главный санитарный врач республики Татьяна Харитонова при этом сообщила, что на этом фоне в Мордовии начался подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Глава республики Артем Здунов отметил небольшую стабилизацию с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией на территории республики за последние две недели, при этом в шести муниципалитетах заболеваемость превышает средний показатель по региону.

Планируется, что режим работы организаций общественного питания в период праздничных дней будет определен до конца текущей недели с учетом мнения эпидемиологов, врачей и представителей бизнес-сообщества, сейчас необходимо соблюдать все противоэпидемические меры.

Кроме того, поставлена задача усилить контроль за соблюдением санитарных требований, в том числе в детсадах и школах. Новогодние мероприятия там проводить разрешено, но только с учетом всех действующих ограничений.

В то же время будут созданы все условия для отдыха жителей и гостей республики на свежем воздухе — будут работать катки, прокат лыжного инвентаря.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 декабря в Мордовии выявили 129 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 133 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 38 838 случаев.

По данным на 14 декабря, в Мордовии прививку от коронавируса сделали 516 575 человек, из них 439 308 вакцинировались впервые, 77 267 человек прошли ревакцинацию.