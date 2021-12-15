Вашингтон, , 23:02 — REGNUM Американские авиастроители в последние несколько лет игнорируют стандарты безопасности, снижая требования к выпускаемым самолетам, сообщает 15 декабря газета The Hill со ссылкой на отчёт Сената США.

Самолет «Боинг» Boeing.com

По утверждению издания, Федеральное управление авиации (FAA), которое сертифицирует выпускаемые в США воздушные суда, всё чаще допускает недосмотры и «пробелы», из-за которых построенные в США самолеты не соответствуют современным требованиям безопасной эксплуатации.

К таким выводам авторы отчёта пришли после опроса нескольких специалистов, работающих в сфере самолётостроения.

В качестве примера указано, что при сертификации печально знаменитого пассажирского самолета Boeing 737 MAX были проигнорированы мнения сразу нескольких инженеров, из-за чего произошла целая серия катастроф с человеческими жертвами. При этом, подчёркивают авторы отчёта, инженеры указывали на возможные варианты блоков и узлов, которые могут дать технический сбой.

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