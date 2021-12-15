Монтрёй, Франция, , 23:02 — REGNUM Ubisoft представила проект ремейка оригинальной игры Splinter Cell. Анонсирующий трейлер был опубликован 15 декабря на YouTube-канале компании.

Splinter Cell Скриншот с YouTube

Реализацией проекта занимается студия Ubisoft Toronto, которая разрабатывала игру Splinter Cell: Blacklist. В компании отметили, что ремейк Splinter Cell будет создаваться «с нуля» на основе «движка» Snowdrop, который используется в разработке игр The Division, Avatar: Frontiers of Pandora и новой игре по «Звёздным войнам», которой Ubisoft пока не дала название.

Менеджер Ubisoft Toronto Мэтт Уэст отметил, что студия сохранит линейное повествование игры и не будет реализовывать в ней концепцию открытого мира.

Напомним, Tom Clancy’s Splinter Cell представляет собой игру в жанре стелс-экшн (персонажу для завершения уровня необходимо передвигаться скрытно). Её релиз состоялся в 2002 году на ПК и консолях PlayStation 2 и Xbox.

Читайте ранее в этом сюжете: Ubisoft готовится к выходу новой части Splinter Cell?