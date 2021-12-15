Вашингтон, 15 декабря, 2021, 23:01 — ИА Регнум. Переговоры по видеосвязи состоялись 15 декабря между помощником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и помощником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Следите за развитием событий в трансляции: «"Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

Американская администрация уточнила, что переговоры состоялись в развитие прошедшей 7 декабря видеовстречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Уточняется, что американская сторона выразила «серьёзную обеспокоенность» Вашингтона «наращиванием Россией военных сил на границе с Украиной». Салливан сказал Ушакову, что США будут и дальше тесно координировать свои шаги «с европейскими союзниками и партнёрами».

Цель в том, отметил американский участник переговоров, чтобы разрешить дипломатическим путём проблемы безопасности и стратегические вопросы.

«Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проконсультируется с союзниками по НАТО в Брюсселе 16 декабря относительно выработки скоординированного подхода», — добавили в пресс-службе.