Витебск, Белоруссия, 15 декабря, 2021, 22:56 — ИА Регнум. «В последние годы ухудшаются многие показатели развития села. Снижены посевные площади и объемы сбора сельскохозяйственных культур. Сократилось поголовье крупного рогатого скота, производство молока, яиц. Причина — низкая организация труда, несоблюдение агротехнических сроков и регламентов. Исполнительская дисциплина ни к черту, и не надо говорить, что у вас не хватает кадров. Надо собраться, если мы не хотим потерять страну. Всего у вас хватает», — заявил 15 декабря Александр Лукашенко на «встрече с активом Витебской области» — чиновниками и силовиками региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Будучи уроженцем Витебской области, бессменно правящий с 1994 года Лукашенко констатировал провалы госуправления и упадок приграничного с Россией региона. В своём выступлении он отметил, что за последние семь лет валовой региональный продукт области сократился более чем на 8%. В нынешнем году ВРП продолжает снижаться — в основном за счёт строительства и сельского хозяйства. Особое неудовольствие Лукашенко вызвало отсутствие ожидаемого эффекта от реализации президентского указа по развитию областного агропромышленного комплекса.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, в ходе «встречи» с провинциальным «активом» Лукашенко обратил внимание на такой факт: «Работа агропромышленных объединений остается убыточной. Без государственной поддержки убыточны 72% сельскохозяйственных организаций в регионе».

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«К сожалению, ситуация в реальном секторе областной экономики отрицательно сказывается на благосостоянии граждан. Обратите внимание на уровень доходов населения. По средней заработной плате область находится на последних местах среди регионов. Зарплату менее 600 рублей получает каждый пятый работник. Как вы кадры будете удерживать? Этого быть не должно», — заявил Лукашенко.

Остро стоит проблема модернизации материально-технической базы АПК. В области сократили использование сельхозтехники: тракторов — на 10% и на 30% — комбайнов.

«Поэтому доставайте из-под заборов все, что может передвигаться и работать, и восстанавливайте», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Говоря о путях выхода из ситуации, Лукашенко пообещал региону «серьёзную встряску» и сказал: «Прежде всего необходимы строжайшая технологическая и исполнительская дисциплина, экономия всех ресурсов».

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