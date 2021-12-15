Женева, Швейцария, , 22:54 — REGNUM Заседание Совета ООН по правам человека, посвященное Афганистану состоялось 14 декабря в Женеве. На встрече заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Неда Аль-Нашиф выразила обеспокоенность гуманитарным кризисом в стране и нарушениями прав человека, в особенности прав женщин, а также сообщила, что в Афганистане имели место «внесудебные казни», несмотря на объявление «всеобщей амнистии» движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт BBC.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, в период с августа по ноябрь агентство получило достоверные сообщения об убийствах более 100 бывших сотрудников афганских сил безопасности и других лиц, связанных с бывшим правительством, причем по меньшей мере 42 из этих убийтв приписываются талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«По некоторым сведениям, только в провинции Нангархар 50 человек были незаконно убиты по подозрению в принадлежности к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поступали сообщения о жестоких убийствах, включая казни, обезглавливание и выставление тел казненных напоказ», — добавила она.

Ранее Human Rights Watch сообщала, что за три с половиной месяца с момента прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане в четырех провинциях страны было убито или похищено по меньшей мере 100 бывших сотрудников афганских сил безопасности.

Правозащитники сообщили в отчете, опубликованном 30 ноября, что собрали данные о более чем 100 убийствах только в провинциях Газни, Гильменд, Кандагар и Кундуз.

«Эти случаи также отражают более широкую картину нарушений, о которых сообщается в Хосте, Пактии, Пактике и других провинциях», — говорится в отчёте HRW.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет, что эти люди были арестованы «не из-за своего прошлого, а из-за новой преступной деятельности, вступления в заговор против нового правительства и контактов с печально известными людьми, бежавшими из страны».

«Это не наша политика — убивать кого-либо без суда, будь то представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или какой-либо другой группировки», — заявляют в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Выступая на заседании, Неда Аль-Нашиф также заявила, что арод Афганистана сталкивается с глубоким гуманитарным кризисом, в результате банкротства банковской системы и серьёзного кризиса ликвидности экономика страны в значительной степени парализована.

Белый дом недавно заявил, что Соединенные Штаты не собираются возвращать 10 миллиардов долларов замороженных средств Афганистана из-за санкций против официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека заявила, что трудные решения, которые страны должны принять на данном этапе, чтобы предотвратить экономический коллапс Афганистана, являются «вопросом жизни и смерти».

Говоря о положение детей в Афганистане, Неда Аль-Нашиф отметила, что многих из них вербуют в солдаты талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«С наступлением зимы люди страдают от голода и крайней нищеты и имеют очень ограниченный доступ к государственным услугам, особенно к услугам здравоохранения. Из-за плохой экономической ситуации некоторые семьи были вынуждены пойти на такие шаги, как принуждение детей к тяжелому труду, выдачу замуж дочерей для получения средств к выживанию и даже, по некоторым данным, продажа детей», — рассказала она.

Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека также отметила, что женщины и девочки в Афганистане сталкиваются с проблемами в вопросах права на образование, права на работу и в бытовых вопросах.

По данным ЮНИСЕФ, из более чем четырех миллионов детей, не посещающих школу, 60% составляют девочки. Женщинам, за исключением редких случаев, из-за ограничений, запрещен выезд за границу.

Представитель ООН подчеркнула, что защита прав женщин является не только приоритетом в вопросах прав человека, но и приоритетом в развитии экономики страны. По её словам, запрет женщинам работать нанесёт экономике Афганистана ущерб приблизительно в миллиард долларов.

Активисты гражданского общества в Афганистане также находятся в опасности. Неда Аль-Нашиa сообщила, что с августа по меньшей мере восемь гражданских активистов и два журналиста были убиты неизвестными боевиками.

Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) зарегистрировала 59 случаев предполагаемых внесудебных арестов, избиений и угроз в отношении журналистов, гражданских активистов и сотрудников комиссии по правам человека со стороны нынешнего правительства.

На встрече также выступил назначенный предыдущим правительством представитель Афганистана при отделении ООН в Женеве Насир Андише, который заявил, что в течение последних двух десятилетий Афганистан придерживался своих обязательств в области прав человека перед международным сообществом.

«Афганистан добился значительного прогресса в области прав женщин. Но после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане военным путём, движение совершило грубые нарушения прав человека, о многих из которых даже не сообщалось», — сказал он.

Андише отметил, что женщины не участвуют в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а недавние заявления представителей движения о правах семьи и женских браках отражают «вольное толкование законов шариата с племенным уклоном».

В связи с этим он также приветствовал решение ООН не соглашаться на представительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во Всемирной организации.

Напомним, на минувшей неделе неделе ООН приняла резолюцию об отказе в признании правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В резолюции было указано, что данный вопрос отложено на «неопределённый» период.