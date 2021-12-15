Москва, , 22:53 — REGNUM 22-летний лидер екатеринбургского «Урала» и кандидат на вызов в сборную России Арсен Адамов попал в шорт-лист московского «Локомотива». Об этом 15 декабря сообщило издание «Чемпионат».

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Ранее сообщалось, что на Арсена Адамова, помимо московского «Локомотива», претендует санкт-петербургский «Зенит», который также был заинтересован в подписании другого защитника «Урала» Ивана Кузьмичева.

В текущем сезоне Арсен Адамов принял участие в семнадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых получил две желтые карточки и отметился одним забитым мячом в ворота «Ростова» (4:1). После восемнадцати туров клуб из Екатеринбурга занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата России.