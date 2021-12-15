Москва, 15 декабря, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Иран фактически поддержал Азербайджан в деле восстановления его территории в границах бывшей АзССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

unbdaveable Мегри. Граница Армении и Ирана

Иран всегда сохранял свои интересы в регионе. По мнению эксперта, это связано, прежде всего, с обеспечением стабильности по периметру иранских границ, в частности, северо-западных. Мы видели в августе — сентябре некорое обострение отношений между Ираном и Азербайджаном этого года, отметил политолог. Однако, насколько можно судить по проведённой в рамках Организации экономического сотрудничества Ашхабадской встрече, по крайней мере, внешне, на уровне глав государств отношения урегулированы, считает эксперт. И Тегеран теперь подтвердил поддержку официального Баку в его линии на восстановление территориальной целостности в границах бывшей Азербайджанской ССР, сказал политолог.

Эксперт считает, что иранская сторона во взаимоотношениях с Арменией будет продвигать различные коммуникационные проекты, в частности, одну из веток международного транспортного коридора «Север — Юг», которая могла бы пройти через территорию Армении. Однако с учётом различных факторов противодействия, общей нестабильности ситуации в регионе и необходимости согласования этого проекта с несколькими внешними игроками, он проект не будет достаточно активно претворятся в жизнь, считает политолог. Тем более, что сами иранские эксперты обращают внимание на то, что грузы из Ирана пока что попадают в Европу не через территорию Армении.

«А в плане политического влияния и дипломатических контактов Иран пойдёт настолько, насколько готов пойти Ереван и действующие армянские власти, с учётом того, что они сейчас фактически не проводят самостоятельной политической линии. Они предпочитают каким-то образом лавировать в фарватере внешних игроков. Это затрудняет полноценные взаимодействия с нынешней армянской властью не только иранцев, но и всех других ближних и дальних соседей. И это серьёзная проблема», — заявил эксперт.

Напомним, что 28 ноября в Ашхабаде состоялось 15-е заседание Организации Экономического Сотрудничества с участием лидеров девяти стран.