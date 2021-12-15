Подгорица, 15 декабря, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Комитет по правосудию, госуправлению и политической системе парламента Черногории принял 15 декабря предложение «Демократической Черногории» утвердить день рождения черногорского правителя XIX века Петра II Петровича Негоша в качестве государственного праздника.

Skupstina.me В парламенте Черногории

Предложение поддержали семь членов комитета от правящих партий и депутат Демократической партии социалистов Драгутин Попович.

«Это одно из самых радостных заседании комитета и единственное заседание, на котором мы сможем проявить единое мнение по поводу одного пункта повестки дня», — цитирует слова депутата от «Демократической Черногории» Владимира Мартиновича телеканал РТЦГ.

Петр Петрович Негош (1813−1851) был правителем Черногории и митрополитом Черногорским и Брдским. Он способствовал тому, чтобы Черногория превратилась в современное и независимое государство. Негош также был выдающимся поэтом, считается одним из самых значимых авторов сербской литературы XIX столетия.