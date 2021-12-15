Монтрёй, Франция, 15 декабря, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Ubisoft анонсировала «бесплатные выходные» в игре Assassin's Creed Odyssey. Об этом 15 декабря сообщает портал GamesRadar.

Assassinscreed.ubisoft.com Assassins Creed Odyssey

Акция начнётся 16 декабря 2021 года, в 09:00 по местному времени, и завершится 20 декабря 2021-го, в 19:00. Таким образом, желающие познакомиться с предыдущей игрой серии Assassin's Creed, смогут сыграть в неё с утра четверга до вечера понедельника. Отметим, что геймеры уже могут совершить предзагрузку игры.

Напомним, релиз Assassin's Creed Odyssey состоялся 5 октября 2018 года на ПК и консолях PlayStation 4 и Xbox One. Это одиннадцатая по счёту игра в серии Assassin’s Creed.