Москва, 15 декабря, 2021, 22:47 — ИА Регнум. В среду, 15 декабря, на одной из площадок московского центра дизайна ARTPLAY состоялись премьерные показы первого в России детского иммерсивного мюзикла «Zumer», созданного Российском движением школьников совместно с Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters и Музыкальной академией Игоря Матвиенко «М.А.М.А.». Почетными гостями одного из спектаклей стали первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и композитор, продюсер, общественный деятель, заслуженный артист России Игорь Матвиенко.

РДШ Сергей Кириенко и артисты иммерсивного шоу «Zumer»

По завершению иммерсивного шоу ребят поздравил с успешной премьерой первый заместитель руководителя Администрации президента Российской ФедерацииСергей Кириенко.

«Я вас всех поздравляю! Актёров — в первую очередь, и зрителей, хотя чисто зрителей не было — все были немножко актёрами! Я вас поздравляю с тем, что у вас всё получилось, вы молодцы. Я понимаю, что для многих из вас это была такая мечта, был сложный конкурс, отбор, репетиции. Я знаю, что вам пришлось работать по восемь-десять часов в день. Конечно, вы устали, но я вижу радость и гордость в ваших глазах. Кто-то из вас, наверное, выберет творчество в качестве своей профессии, потому что вы невероятно талантливые, вы очень здорово пели, танцевали, вы замечательно играли: для кого-то это станет профессией, а для кого-то нет — вы выберете какой-то другой свой жизненный путь, но с вами навсегда останется ощущение уверенности в своих силах, понимание того, что если о чём-нибудь мечтать, если чего-то по-настоящему хотеть, но не просто хотеть, а хотеть и работать, то всё обязательно получится!» — обратился к школьникам Сергей Кириенко.

Героями мюзикла являются как профессиональные актеры театра и кино, такие как Анастасия Стоцкая и Родион Газманов, так и 84 талантливых активиста Российского движения школьников в возрасте от 8 до 15 лет, прошедших очные и онлайн-отборы из более чем 1000 сверстников. География детей-актеров мюзикла очень обширна, ребята приехали из: Республики Алтай, Кемеровской, Рязанской, Челябинской, Тюменской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской, Ленинградской, Московской областей, а также из Санкт-Петербурга и Москвы. Кастинги проходили в период с 5 по 18 октября на Всероссийских сменах Российского движения школьников в ВДЦ «СМЕНА», региональных сменах в Республике Алтай, Рязанской области, Московской области, городе Москве, а также в режиме онлайн в эфире «Классного радио РДШ».

«Ребята какие-то все талантливые, какие-то все очень умные, очень хваткие, очень смелые. Я смотрю, вспоминаю себя в их возрасте — я вообще была другой! Я думаю, что у них просто грандиозное будущее, потому что они все сильные духом. Я надеюсь, что, возможно, посмотрев изнутри весь процесс создания мюзикла, они всё-таки передумают быть артистами, потому что многое остаётся, действительно, за кадром. Многим кажется, что это очень лёгкая профессия — вышел, покривлялся. На самом деле, это титанический труд. Я не видела никакого стеснения, никаких зажимов, они настолько свободные, прекрасно поют, прекрасно двигаются, и сюжет такой, что волей-неволей плакать хочется. Здесь рушится стена непонимания между поколениями. Мир, дружба, жвачка. Я ребятам желаю всего, чего они сами себе пожелают, потому что это такие талантливые ребята, с такими характерами, талантами, с тем, насколько они образованы, я слышала, как они говорят, как они строят предложения — очень классные ребята!» — рассказала Анастасия Стоцкая о своих юных коллегах по мюзиклу «Zumer».

Один из создателей мюзикла, композитор и продюсер Игорь Матвиенко принимал самое активное участие в репетициях, переживал за ребят, которые, приехав в Москву, репетировали без устали.

«Очень тяжело делиться эмоциями. Дети так заряжают адреналином, тебя прёт, и эмоции, соответственно, переполняют, и голова немножко находится в экстатическом состоянии. А, вообще, очень понравилось. Ребятам я бы пожелал, когда пройдет эта суматоха, эта суета премьер, чтобы они продолжали самосовершенствоваться, развивать свои навыки, потому что они очень талантливые. Не устану повторять про Ирину Владимировну Плещёву, видимо, от неё идёт этот мотор, движок, который заводит весь этот механизм. Для меня удивительно, каким образом вы за три месяца умудрились сделать мюзикл? Это самое маленькое количество времени, за которое был создан продукт с нуля и до премьеры. Это надо занести в Книгу рекордов Гиннесса!» — поделился своими впечатлениями Игорь Матвиенко.

Над первым в России детским иммерсивным мюзиклом трудилась большая профессиональная команда под руководством Елены Кипер — главного продюсера мюзикла и Борислава Володина — продюсера, директора АНО «Артмастерс». Художественный руководитель, креативный продюсер Андрей Цветков — Толбин, режиссер-постановщик Сергей Хацкевич.

Автором сценария и либретто стал Антов Аносов, соавтором сценария выступил Тимофей Батлук. Композитором «Zumer» стал Олег Борщевский, соавтором музыки — Лина Иванова. Авторами финальной песни, которую теперь будут петь дети всей страны, стали Максим Тедеев и Игорь Матвиенко. Над созданием уникального творческого продукта также стали: хореограф Михаил Колегов; художник — сценограф Екатерина Веснина; художник по костюмам Валерия Медная; художник по гриму Екатерина Кондратьева; художник по свету Михаил Глейкин; автор видеоконтента Алексей Борискин, компания «UlaProjects» и музыкальные руководитель — Лора Горбунова.

Родители, которые стали частью дружной творческой команды, с большой благодарностью отзываются обо всех организаторах постановки.

Мама Полины Шершненко из Ставропольского края вспомнила первый разговор с режиссером — постановщиком Сергеем Хацкевичем.

«Опыт, который наши дети здесь получили — суперский! На первой встрече режиссёр сказал: «Ваши дети приедут другими после того, что сейчас произойдёт». И это правда. И мы приедем другими!» — сказала Наталья Шершненко.

«Я ничуть об этом не пожалела. Я безумно, безумно рада, безумно благодарна. Настолько крутые ребята — все, кто здесь сидит. Команда, хореографы, режиссеры ‑ и это такая атмосфера дружная. И это прям безумно круто. Огромное спасибо всем-всем-всем!» — добавила сама Полина.

«Я очень много эмоций получила от этого проекта — первого в мире детского иммерсивного мюзикла «Zumer». Я хочу сказать огромное спасибо за такую возможность Сергею Хацкевичу. Просто гений!» — поддержала слова Полины другая участница шоу под шквал аплодисментов.