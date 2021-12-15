Дамаск, 15 декабря, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последние сутки устроили семь обстрелов в зоне деэскалации «Идлиб», сообщил 15 декабря на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

3mv.ru Армия Сирии

В результате обстрелов один сирийский военный был убит, ещё один получил ранение.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Идлиб — два обстрела, в провинции Латакия — два обстрела, в провинции Хама — один обстрел», — рассказал Кулить.

В районе населённого пункта Мелладжа сирийский военнослужащий был убит снайпером боевиков. В результате минометного обстрела, произведённого террористами из района Фатира по позициям сирийских войск в районе поселения Хаззарин один сирийский военный был ранен.