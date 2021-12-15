Гватемала, , 23:12 — REGNUM Нелегальный самолет был обнаружен радарами ВВС Гватемалы 15 декабря в поселке Саяшче. Прибывшее на место военное подразделение нашло внутри мешки, предположительно заполненные наркотиками, сообщает новостное агентство Prensa Libre со ссылкой на заявление армии Гватемалы.

Наркотики

Содержимое пакетов и сам самолёт в настоящее время осматриваются криминалисты Национальной гражданской полиции.

Сообщается, что на месте также были обнаружены два автомобиля, которые предположительно использовались для перевозки незаконных веществ.

Накануне по подозрению в связях с мексиканскими наркогруппировками были задержаны трое солдат армии Гватемалы. Военнослужащие использовали служебную информацию для сотрудничества с картелем Jalisco Nueva Generation.

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