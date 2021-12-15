Лондон, 15 декабря, 2021, 22:38 — ИА Регнум. 15 декабря в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» в матче семнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Вест Хэмом». Лондонское дерби начнется в 23:00 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Последний матч двух этих команд состоялся 21 марта и завершился со счетом 3:3. В последний раз «молотобойцы» обыгрывали «канониров» почти три года. За последние шесть лет у «Вест Хэма» лишь две победы над «Арсеналом».

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Эрон Рамздейл, Киран Типни, Бен Уайт, Габриэл, Такэхиро Томиясу, Томас Парти, Гранит Джака, Букайо Сака, Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт.

Главный тренер: Микель Артета.

«Вест Хэм»: Лукаш Фабьянский, Владимир Цоуфал, Крейг Доусон, Исса Диоп, Артур Масуаку, Томаш Моучек, Деклан Райс, Пабло Форналс, Мануэль Лансини, Джаррод Боуэн, Майкл Антонио.

Главный тренер: Дэвид Мойес.

До матча «Арсенал» с восемью победами и 26-ю очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Вест Хэм», имея в активе на два очка больше, идет двумя позициями выше.