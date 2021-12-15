Вильнюс, , 22:36 — REGNUM Применяемые в отношении официального Минска санкции Евросоюза и США затрагивают разные аспекты белоруской экономики и «было бы хорошо, если бы эти санкции были синхронизированы — тогда бы разрешились многие другие вопросы». Об этом заявил подавший в отставку из-за «калийного скандала» министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Габриэлюс Ландсбергис European People's Party

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Заявление об отставке глава литовского МИД написал после того, как выяснилось, что «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) приняли предоплату от белорусских партнёров за провоз калийных удобрений белорусского госмонополиста «Беларуськалий», находящегося под санкциями ЕС и США. Поставки в Клайпедский порт в декабре продолжились несмотря на вступление в действие ограничительных мер, которые официальный Вильнюс обязался соблюдать.

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Ландсбергис уверен, что санкции США не распространяются на субъекты хозяйствования Литвы, фактически помогающие подстанционным белорусским госпредприятиям осуществлять сбыт своей продукции через литовский порт. По словам пока ещё остающегося в должности министра, правительство Литвы решает проблемы юридических и финансовых рисков, связанных с выполнением действующего контракта по транзиту продукции ОАО «Беларуськалий» (спецэкпортёр — «Белорусская калийная компания»).

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