Тирана, , 11:15 — REGNUM Глава Демократической партии Албании Люльзим Баша 15 декабря провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что 99,9% членов Демократической партии поддерживают его лидерство.

Люльзим Баша Epp.eu

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик пообещал очистить партию от «наследия коммунистической системы». Речь идет о бывшем президенте и премьер-министре Албании Сали Берише и его сторонниках в рядах Демократической партии, которые чуть не добились смещения Баши с поста лидера Демпартии вопреки США, объявившим Беришу персоной нон-грата.

11 декабря Бериша созвал партийное собрание, на котором со своими сторонниками исключил Башу из партии. В ответ на это Баша 12 декабря созвал собрание президиума Демпартии и исключил из него сторонников Бериши.

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