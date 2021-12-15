Ижевск, , 22:35 — REGNUM Удмуртия получила из федерального бюджета на выплаты пострадавшим от режима ЧС (чрезвычайной ситуации) аграриям 506,7 млн рублей. С учетом софинансирования из регионального бюджета на эти цели будет направлено 537 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Сельское хозяйство

До настоящего момента до сельхозпроизводителей уже доведено 159,5 млн рублей на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией зерновых — пшеницы, ржи и ячменя в 2020 и 2021 годах.

Кроме того, минсельхоз Удмуртии возмещает затраты на ГСМ (горюче-смазочные материалы), удобрения, семена и на работы по подготовке к посевам, выращиванию и уборке.

Сейчас аграрии могут подать заявку на субсидии по приобретению кормов для КРС (крупного рогатого скота) молочного направления. На эти цели из федерального бюджета выделили 377,5 млн рублей.

По словам вице-премьера — главы регионального минсельхоза Ольги Абрамовой, объем предоставленных прямых субсидий сельхозпроизводителям республики по всем направлениям господдержки достиг 2,8 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года аграриям выделили 2,2 млрд рублей.

По итогам 2021 года на развитие АПК с учетом реализации госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий направят 3,8 млрд рублей.

Планируется, что в 2022 году будет запущена региональная программа по развитию селекции и семеноводства, а также реализована программа командного обучения специалистов-растениеводов во главе с руководителями сельхозпредприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в республике была введена ЧС (чрезвычайная ситуация) из-за почвенной засухи. С конца апреля на территории Удмуртии периодически наблюдалась аномальная жара с отклонением от нормы на 16 °C. В августе министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова говорила, что ущерб оценивается в 2,5 млрд рублей. В основном это касается урожая зерновых культур.

По данным на начало декабря, валовый сбор картофеля в Удмуртии составил 96,3 тыс. тонн. По сравнению с показателем предыдущего года, урожай снизился на 12,5 тыс. тонн.