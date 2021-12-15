Ванкувер, Канада, 15 декабря, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Шестая игра серии Gears of War может выйти в 2024 или 2025 году. Об этом 15 декабря сообщает портал GamesRadar со ссылкой на инсайдера.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

В подкасте Xbox News Cast пользователь сети, известный под ником Rand al Thor 19, сообщил, что канадская студия The Coalition сейчас занимается реализацией двух проектов, один из которых — это Gears of War 6. Он добавил, что другой проект является менее масштабным и представляет собой игру на основе новой франшизы.

Напомним, в мае 2021 года The Coalition сообщила, что переводит все свои проекты на движок Unreal Engine 5. Тогда разработчики отметили, что этот переход представляет собой «серьёзное мероприятие», из-за которого компания не будет анонсировать новые проекты в течение некоторого времени.