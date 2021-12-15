Вашингтон, , 22:34 — REGNUM Россия и Китай выступают «единым фронтом» и демонстрируют солидарность в отношениях с США, которые всё более ухудшаются, сообщает 15 декабря газета The New York Times.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

К такому выводу издание пришло после анализа итогов переговоров лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Газета отмечает, что Россия и Китай усилиями Си Цзиньпина и Владимира Путина сформировали прочное экономическое, военное и геополитическое партнёрство.

Отмечается, что это партнёрство на фоне усиливающейся конфронтации Москвы и Пекина с Вашингтоном «всё больше напоминает блок против американского влияния».

Напомним, 15 декабря в ходе встречи в видеоформате с Си Цзиньпионом Владимир Путин отметил важность взаимодействия России и Китая для сохранения стабильности во всем мире.

Кроме того, Путин назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества двух держав в XXI веке.

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