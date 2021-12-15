Киев, 15 декабря, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Объявлять посла РФ в Кабо-Верде Наталью Поклонскую в международный розыск отказалось Украинское бюро Интерпола, пишут 15 декабря «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Отмечается, что хотя меры по объявлению Поклонской в международный розыск органом досудебного расследования и были приняты, рабочий аппарат местного бюро Интерпола отказал в объявлении её в международный розыск.

Такое решение объясняется тем, что если бы Поклонская была объявлена в международный розыск, то была бы нарушена статья 3 Устава Интерпола, согласно которой нельзя осуществлять каких-либо вмешательств или деятельности политического, военного, религиозного или расового характера.

Напомним, разрешение на задержание Поклонской, экс-прокурора Крыма, дал Киевский апелляционный суд по подозрению её в «госизмене». Украинский генпрокурор хотел добиться её ареста на Украине.