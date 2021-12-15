Белград, 15 декабря, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Экс-президент Сербии и председатель Социал-демократической партии Борис Тадич призвал граждан страны проголосовать на референдуме 16 января против изменений конституции. Об этом он заявил 15 декабря.

Stanko Gruden Борис Тадич

Тадич также попросил лидеров оппозиционных партий «договориться хотя бы вокруг этого вопроса».

«Я призываю оппозиционных лидеров к политическому действию, чтобы они представили определенную позицию гражданам и объяснили им почему надо голосовать на референдуме, но против изменений конституции», — рассказал Тадич в эфире РТВ.

По мнению политика, оппозиция уже годами не участвует в политической системе. Бойкот выборов «только на первый взгляд кажется привлекательным жестом», даже тогда, когда нет условий для ведения нормальных политических дебатов, полагает Тадич.

«Внесистемная партия через участие в референдуме становится системной, а партия, которая бойкотирует голосование, становится внесистемной», — пояснил Тадич.

Напомним, что в Сербии 16 января пройдет референдум по вопросу о внесении изменений в конституцию в части, которая относится к правосудной системе. Тем не менее, часть общественности считает это опасным прецедентом, так как за этими изменениями могут последовать и другие, в том числе те, которые относятся к статусу Косово и Метохии как неотъемлемой части сербской территории.