Приштина, Сербия, 15 декабря, 2021, 22:34 — ИА Регнум. В Косово 15 декабря в результате исследования 1985 образцов выявили 11 носителей коронавируса, признаны излечившимися 11 человек, за сутки не скончался ни один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

besartgerguri Приштина, Косово

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 161 227 случаев заражения, не считая сербского населения края, 157 925 пациента излечились, 2988 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже полтора месяца суточная смертность меньше 1. За десять дней скончались четыре пациента.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 314. Однако это официальная статистика, затрагивающая лишь несербское население края — на севере края число активных случаев заражения в разы больше или просто чаще проводят тесты.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 774 547 человек, при этом произведено уже свыше 1 650 162 инъекций вакцины.