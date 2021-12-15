Прага, 15 декабря, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Чешская студия Bohemia Interactive представила новый игровой «движок» под названием Enfusion. Об этом 15 декабря сообщает портал DSOGaming.

Игра Arma 3 Contact

В пресс-релизе компания объявила, что свои будущие игры она будет создавать на основе Enfusion и отметила, что этот «движок» позволит разрабатывать игры для различных платформ. Bohemia Interactive занималась созданием нового «движка» на протяжении последних четырёх лет, в настоящее время реализацией этого проекта занимается команда из 30 человек.

«Мы основали Bohemia Interactive 22 года назад и всегда использовали собственный движок. Никакой другой движок, доступный на рынке, не позволял нам создавать игры, которые мы хотели», — сказал основатель компании и её генеральный директор Марек Спанель. Он добавил, что только на основе собственного «движке» студия могла реализовывать «симуляции с детальной физикой, работающие в огромных открытых мирах, которые игроки и сообщества могут легко настроить».

Напомним, Bohemia Interactive выпустила множество игр таких известных серий, как Operation Flashpoint, Arma, Armed Assault, Take On Helicopters, DayZ и другие. Компания была основана в Праге в 1999 году.