Лондон, 15 декабря 2021, 22:23 — REGNUM Сегодня, 15 декабря, «Брайтон» в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча пройдет в Брайтоне на стадионе «Фалмер Стэдиум» и начнется в 22:30 по московскому времени.
Напомним, что матч прошлого тура «Брайтон» — «Тоттенхэм» был перенесен из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе.
Стартовые составы команд:
«Брайтон»: Санчес, Лэмпти, Бюрн, Вельтман, Кукурелья, Биссума, Троссард, Мвепу, Модер, Марч, Коннолли.
«Вулверхэмптон»: Са, Килман, Саисс, Коуди, Аит-Нури, Невеш, Семеду, Моутиньо, Каштелу, Хи Чхан, Тринкан.
Бригада арбитров: Тони Харрингтон | Марк Перри | Тим Вуд | Давид Кут | Крэйг Поусон.