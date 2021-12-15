Лондон, , 22:23 — REGNUM Сегодня, 15 декабря, «Брайтон» в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча пройдет в Брайтоне на стадионе «Фалмер Стэдиум» и начнется в 22:30 по московскому времени.

Напомним, что матч прошлого тура «Брайтон» — «Тоттенхэм» был перенесен из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе.

Стартовые составы команд:

«Брайтон»: Санчес, Лэмпти, Бюрн, Вельтман, Кукурелья, Биссума, Троссард, Мвепу, Модер, Марч, Коннолли.

«Вулверхэмптон»: Са, Килман, Саисс, Коуди, Аит-Нури, Невеш, Семеду, Моутиньо, Каштелу, Хи Чхан, Тринкан.

Бригада арбитров: Тони Харрингтон | Марк Перри | Тим Вуд | Давид Кут | Крэйг Поусон.