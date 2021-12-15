Гавана, , 23:09 — REGNUM На Кубе за последние сутки было зафиксировано 62 новых случая заражения коронавирусом и ни одного случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает 15 декабря новостное агентство Prensa Latina со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время в больницах Кубы находится 2681 пациент с коронавирусом. Состояние восьмерых из них оценивается как тяжёлое, ещё пятеро — в критическом состоянии.

За время пандемии в стране было выявлено 963 813 случаев инфицирования, скончались 8313 больных COVID-19.

При этом смертность на Кубе находится на уровне 0,86%, в то время как средний показатель по Северной и Южной Америке составляет 2,4%, а в мире — 1,97%.

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