Приштина, , 22:34 — REGNUM МИД Косово 15 декабря сообщил о том, что в Сербии второй раз подряд запретили министру иностранных дел и диаспоры Косово Донике Гервале-Шварц въезд в Сербию.

Министр иностранных дел Косово Доника Гервалла Mfa-ks.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Гервала-Шварц намеревалась посетить албанцев, проживающих на юге Сербии в Прешевской долине.

МИД Косово «Мы потребовали разрешения. Визит провалился из-за грязных игр Белграда. Мы попытаемся, тем не менее, нанести визит в другой день».

Месяц назад в Сербии запретили въезд сразу четырем косовским министрам. 14 декабря Косово в шестой раз подряд не одобрило посещение Петаром Петковичем севера края.

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