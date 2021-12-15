Редвуд-Сити, США, , 22:12 — REGNUM Студия Crystal Dynamics опубликовала описание к патчу 2.2.1 игры Marvel's Avengers. Об этом 15 декабря сообщает портал DSOGaming.

Marvel's Avengers Иван Шилов ©ИА REGNUM

Обновление, в частности, решает проблемы с прохождением миссии Discordant Sound Raid, а также исправляет ошибку из-за которой Железный Человек может стать неуязвимым. Кроме того, патч исправляет ошибку с катсценой (кинематографическая сцена на движке игры), которую видят все игроки после прохождения этапов Discordant Sound Raid. С полным примечанием к патчу можно ознакомиться на сайте проекта.

Напомним, 30 ноября 2021 года состоялся релиз загружаемого дополнения к Marvel's Avengers. которое добавило в игру контент, связанный с Человеком-пауком. Отметим, что доступ к нему получили только владельцы консолей PlayStation.

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