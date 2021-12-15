Луганск, 18 мая, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Среди трофейной техники американского производства, захваченной у украинских военных, встречаются бракованные экземпляры. Об этом подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил 18 мая в эфире Первого канала.

The U.S. Army Американское вооружение

По его словам, уже «затрофеено» большое количество гранатомётов и американской техники. Гранатомёты работают с перебоями, для другого вооружения вышли сроки эксплуатации.

«Где-то техника в исправном состоянии, где-то наши военнослужащие жалуются на то, что она поставляется с неким браком, поскольку сроки вышли, батареи разряжены», — сказал Марочко.

Он добавил, что оружие, которое поставляет Украине Запад, применяют военные ЛНР. По его словам, они действуют против врага его же оружием.

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