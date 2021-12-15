Париж, 15 декабря, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Американский производитель электрокаров Tesla вновь привлек внимание к своим седанам Model 3 после смертельной аварии во Франции в прошедшие выходные, сообщает 15 декабря The Washington Post.

NVIDIA Corporation Илон Маск

Парижская компания такси G7 временно отказалась от 37 электромобилей Tesla Model 3 после того, как один из таксистов в свой выходной день попал в аварию, когда вез семью на ужин. В результате один человек погиб, ещё 20 человек пострадали.

Представитель компании рассказал, что водитель хотела затормозить, а вместо этого электромобиль ускорился. При этом расследование Tesla исключило техническую неисправность.

На данный момент расследование ведет полиция Парижа.

Напомним, ранее автомобиль Tesla на виадуке города Тайчжоу в провинции Чжэцзян сбил двух сотрудников дорожной полиции, которые занимались работой на месте аварии. Это далеко не первое дорожно-транспортное происшествие с автомобилем Tesla в Китае.