Тирана, 16 декабря, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Министры европейских дел ЕС 14 декабря одобрили заключение по странам-кандидатам на вступление в Евросоюз.

Иван Шилов Албания между ЕС и США

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Албанию призвали к продолжению европейских реформ и выразили надежду на проведение первой межправительственной конференции в ходе переговоров о вступлении, одобренных еще в марте 2020 года.

Европейские министры благоприятно отозвались о парламентских выборах 2021 года и призвали активизировать борьбу с коррупцией на высоком уровне. Напомним, в настоящее время переговоры о вступлении Албании в ЕС увязаны с македонскими, а потому Тирана остается заложницей конфликта между Скопье и Софией.