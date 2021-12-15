Москва, 15 декабря, 2021, 22:05 — ИА Регнум. В 2022 году ЕГЭ пройдёт в срок с 21 марта по 2 июля, сообщается 15 декабря на официальном портале правовой информации. ОГЭ (основной государственный экзамен) для девятиклассников пройдёт с 21 апреля по 2 июля.

Obrnadzor.gov.ru ЕГЭ

Кроме того, установлены сроки досрочного периода ОГЭ вместе с резервными днями: экзамен пройдёт с 21 апреля по 17 мая. Основной будет проходить с 20 мая по 2 июля. Ещё предусмотрен дополнительный период с 5 по 24 сентября.

Досрочный период ЕГЭ — это дни 21 — 18 апреля, основной период сдачи вместе с резервными днями — 26 мая — 2 июля. Дополнительный период намечен на начало сентября.