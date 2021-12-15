Тюмень, , 22:00 — REGNUM В Тюменском районе с целью предотвращения распространения ОРВИ закрывается шесть школ. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

Дистанционное обучение Mosreg.ru

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Руководство Тюменского района на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии 15 декабря приняло решение закрыть Московскую, Созоновскую, Акияровскую, Новотарманскую, Салаирскую и Богандинскую №2.

С 16 по 22 декабря учащиеся вышеуказанных школ будут обучаться дистанционно.