Вашингтон, 15 декабря, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Губернаторы пяти американских штатов написали письмо на имя главы Пентагона Ллойда Остина, требуя, чтобы войска национальной гвардии были освобождены от федерального приказа о вакцинации от коронавируса, сообщает 15 декабря The New York Times.

The U.S. Army Военные США

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Письмо подписали губернаторы Аляски, Вайоминга, Айовы, Миссисипи и Небраски. Все они являются республиканцами.

Уточняется, что обращение было направлено накануне, Пентагон до настоящего времени не ответил на него.

Напомним, что в ноябре министерство обороны США отклонило просьбу губернатора Оклахомы отменить приказа о вакцинации для военных национальной гвардии. За невыполнение приказа некоторые гвардейцы штата могут потерять работу.

На этой неделе министерство представило новый приказ, согласно которому все гвардейцы, не прошедшие вакцинацию, получат выговор, в результате чего они могу быть отстранены от службы.