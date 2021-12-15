Вологда, , 21:56 — REGNUM Вологодское заксобрание разместило на сайте госзакупок тендер на поставку представительского автомобиля. Начальная цена покупки — 5,73 млн. рублей.

Согласно конкурсной документации, авто должно быть черного цвета, на полном приводе, с объемом двигателя от 1500 до 2000 см3, мощность не менее 200 лс, коробкой — автомат, и салоном, обязательно отделанным искусственной кожей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии отменили скандальную закупку премиальной иномарки — чиновники собирались купить за бюджетные деньги авто стоимостью 2,2 млн рублей.