Рим, 15 декабря, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Изобретенный президентом Франции Эммануэлем Макроном и пропагандируемый Еврокомиссией план «реформы» Шенгенской зоны крайне неприятен и опасен для Италии, с таким заявлением выступила в среду, 15 декабря, лидер правоконсервативной партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони

«Фактически речь идет о том, чтобы вышвырнуть из Шенгенской зоны страны, которые не будут размещать на собственной территории нелегально прибывающих мигрантов. Италии это коснётся в самую первую очередь», — отметила лидер оппозиции.

Правительство Марио Драги должно самым решительным образом выступить против «иммиграционистского безумия» и против намерений превратить Италию в общеевропейский лагерь мигрантов, добавила Мелони.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии.

Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран — членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.