Кабул, , 21:50 — REGNUM Центральный банк Афганистана предпринимает усилия по предотвращению падения курса национальной валюты по отношению к доллару США, сообщает «Ариана Ньюс».

Афганистан

В распространённом заявлении регулятора отмечается, что за последние несколько дней Центробанк организовал несколько встреч с обменщиками валюты, представителями коммерческих банков и бизнесменами.

«Банк Афганистана надеется, что совместными усилиями всех соответствующих органов мы сможем попытаться улучшить обменный курс афгани в максимально возможной степени и добиться эффективного результата», — говорится в сообщении.

Напомним, совет министров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на заседании в понедельник, 13 декабря, поручил экономической комиссии под председательством Абдула Салама Ханафи принять срочные меры по стабилизации курса афганской валюты «в координации с другими экономическими институтами».