Загреб, , 21:49 — REGNUM Введённые в Хорватии из-за COVID-19 ограничительные меры продлеваются до 31 декабря, объявил 15 декабря хорватский министр внутренних дел Давор Божинович на правительственном заседании.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Пояснив, что антиковидные меры пока никак не смягчить, поскольку появился штамм «Омикрон», чиновник добавил:

«Сегодня [15 декабря] национальный штаб принимает семь решений, которые продлеваются до 31 декабря».

В частности, речь идёт об ограничениях на проведение массовых мероприятий. Так, разрешаются массовые мероприятия на открытом воздухе. Если в них примут участие свыше сотни человек, на них нужно получать разрешение.

Между тем в Хорватию теперь разрешается въезд из Гонконга.

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