Приштина, Сербия, 15 декабря, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Глава федерации медицинских профсоюзов Косово Блерим Сюля 15 декабря заявил, что предложения заставить врачей «определиться, хотят ли они работать в государственном секторе или уйти в частный сектор», абсурдны.

Цитата из м/ф «В стране невыученных уроков». Реж. Юрий Прытков. 1969. СССР Сколько потребуется врачей, чтобы получить зарплату 75 тысяч?

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в эфире телепередачи Debat Plus политик заявил, что заставить врача работать в государственном секторе за €600−800 в месяц сложно в условиях, когда минимальная заработная плата в частном секторе составляет €1,5 тыс., и никто не имеет право заставлять врачей оставаться в государственном секторе.

По словам Сюли, всего за год систему здравоохранения покидают 140 врачей-специалистов, а такое количество специалистов сложно создать за короткое время.